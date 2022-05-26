توقعات طقس اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو اليوم صحواً بشكل عام وسديمياً مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع يوم غد لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.