دونيتسك ترسل أطقم السفن الأجنبية المتواجدة في ميناء ماريوبول إلى بلدانهم

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إرسال جميع أطقم السفن الأجنبية المتواجدة في ميناء ماريوبول إلى بلدانهم.

بوشلين ذكر، في تصريح صحفي نقلته وكالة نوفوستي، أن وزارة خارجية جمهورية دونيتسك قدمت كل الدعم من أجل إعادة الأطقم الأجانب إلى بلدانهم، وأنه لا توجد مشاكل، أما بالنسبة للسفن فهي موجودة لأسباب مختلفة.

كما أوضح بأن مسألة تحديد ملكية السفن الأجنبية المتبقية في الميناء ومصيرها سيتم حسمها أيضاً عن طريق وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن بعض السفن سيرسلها أصحابها إلى دولهم، ويتم الآن فحصها لكن لا يمكنها مغادرة المكان إلى أي جهة أخرى، لأن منطقة المياه حول الميناء كانت ملغومة.