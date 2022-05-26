رئيس نادي جبلة يوضح ما حصل بمباراة الكويت الكويتي

قال رئيس نادي جبلة سامر محفوض أن الفريق وقع في مجموعة صعبة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي ولذلك لم يحقق نتائج جيدة.

وكان جبلة ودع البطولة باحتلاله المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وقال محفوض في تصريحات إذاعية: “خططنا لتحقيق نتائج مشرفة ولكننا لم نوفق بسبب عدم دخول لاعبينا بأجواء المنافسة في المباراة الأولى فخسرنا أمام السيب العماني، فيما قدمنا مباراة كبيرة أمام الأنصار اللبناني وهزمناه بهدف قاتل، فيما تعادلنا مع الكويت الكويتي”.

وأكمل: “الفرق الثلاثة تعيش في ظروف أفضل من ظروفنا، ولديها خبرة المباريات الآسيوية، ورغم ذلك كنا قادرين على الوصول لنقطة أبعد لو فزنا على السيب في المباراة الافتتاحية”.

وأردف: “أنا راض عن أداء اللاعبين الذين لعبوا بحب وانتماء للنادي، دون أي رهبة”.

وأضاف: “ما حصل بعد مواجهة الكويت، شيء معيب، في المباراة ظهر التشنج والخشونة من اللاعبين، الذين تلفظوا بكلمات غير لائقة تمس الكرامة والرموز وهي خط أحمر بالنسبة لنا، فلم يتمالك لاعبونا أعصابهم، وحتى على المنصة الرئيسية حصلت مشادات كلامية غير لائقة وغير مقبولة من الجانب الكويتي، ما حول الوضع لأمر مختلف عن المباراة والرياضة وتقرير مراقب المباراة سينصفنا ولن يحملنا كامل المسؤولية”.