مناورات مشتركة لمقاتلات يابانية وأمريكية فوق بحر اليابان

أجرت مقاتلات تابعة للجيشين الياباني والأمريكي مناورات مشتركة فوق بحر اليابان.

هيئة الأركان المشتركة للقوات اليابانية قالت في بيان نقلته وكالة كيودو اليابانية: “إن أربع مقاتلات يابانية من طراز أف 15 وأربع مقاتلات أمريكية من طراز أف 16 شاركت في المناورات التي كان الغرض منها تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات فضلاً عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة”.

وحسب الوكالة أرسلت اليابان والولايات المتحدة من خلال مناوراتهما الأخيرة “إشارة ردع” إلى كوريا الديمقراطية عقب إطلاق الأخيرة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان.