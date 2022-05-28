تجمع جماهيري ووقفة احتجاجية في حلب وريفها رفضاً للاحتلال التركي واعتداءاته

سانا – البعث tv

شهدت مدينة حلب وريفها اليوم تجمعين جماهيريين رفضاً لوجود قوات الاحتلال التركية والتنظيمات الارهابية التي تدعمها وتنديداً بالمخطط العدواني الذي يعمل النظام الأردوغاني على تنفيذه في الشمال السوري.

حشود من المواطنين تجمعت في ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب ووسط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي حاملين الأعلام الوطنية واللافتات مطالبين بالخروج فوراً من كامل الأراضي السورية والامتثال إلى القوانين الدولية وإرادة السوريين.

وفي الريف الشمالي تجمع المئات من أهالي مدينة تل رفعت والقرى المجاورة مرددين شعارات وهتافات تمجد ببطولات الجيش وتندد بالقصف المستمر للمنطقة من قبل المحتل التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية أدواته في العدوان وتنفيذ مخططاته العثمانية وأطماعه المتجددة في الارض السورية.

وأكد المشاركون على وحدة التراب السوري وسيادة الدولة على جميع أراضي الجمهورية ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب.

وفي لقاءات مع مراسلة سانا أكد أحمد السالم من عشيرة البومسرة الذي قدم إلى ساحة سعد الله للمشاركة في هذه الوقفة على أن أهالي حلب بجميع أطيافهم يقفون في وجه العدو التركي ومرتزقته وينددون بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ويرفضون أي نوع من أنواع التدخل الخارجي في الشأن السوري.

وبين عبود العيسى أهمية هذه الوقفة لتوجيه رسالة واضحة للعالم برفض الوجود التركي على الأراضي السورية ولاستنكار أي تدخل خارجي مؤكداً أن تلاحم الشعب مع الجيش والقيادة يجعل سورية الموحدة أكثر قوة للدفاع عن سيادتها ووحدة ترابها.

وأوضح محمد يحيى كعدان أن الشعب السوري بكل أطيافه يرفض وجود قوات الاحتلال التركي ويستنكر تدخله في المنطقة وأن شعبنا سيتصدى بكل عزيمة لكل محاولات العدوان الرامية إلى تقسيم سورية وخلق الفوضى في الريف الشمالي للبلاد مؤكداً أن النصر سيكون حليفنا لأننا أصحاب حق.

ساحة سعد الله الجابري…

تل رفعت…