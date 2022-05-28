ختام الجولة السادسة من بطولة الجامعات للسباقات الالكترونية

اختتمت منافسات الجولة السادسة من بطولة الجامعات للسباقات الالكترونية، التي نظمها “نادي السيارات السوري” في كلية الآداب بجامعة دمشق وبمشاركة 50 طالب وطالبة من كليات تجمع المزة وذلك برعاية “الاتحاد الوطني لطلبة سورية” والشريك المجتمعي لنادي السيارات السوري “مؤسسة بصمة شباب سورية”.

وأسفرت منافسات فئة الذكور عن فوز المتسابق خليل ناصيف بالمركز الأول والمتسابق بكر المشرف بالمركز الثاني والمتسابق هادي عابدة بالمركز الثالث، وفي فئة الإناث فازت المتسابقة ريم قلعجي بالمركز الأول والمتسابقة ميس حماد بالمركز الثاني والمتسابقة تيماء قيسية بالمركز الثالث.

أقيمت الجولة على مدى يومين تضمن اليوم الأول لقاءات للجنة المنظمة مع المشاركين للتعريف بالنادي ونظام البطولة وطريقة المنافسات، وإجراء اختبارات أداء، فيما شهد اليوم الثاني المنافسات الرسمية للجولة.