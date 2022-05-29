الاحتلال التركي يواصل عدوانه على ناحيتي أبو راسين وتل تمر بالحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها بالمدفعية على ناحية أبو راسين ووسعت نطاق عدوانها ليطال ريف ناحية تل تمر الغربي بريف الحسكة.

مصادر محلية أفادت بأن “قوات الاحتلال التركي قصفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية بلدة أبو راسين مركزة في عدوانها على الحي الغربي من البلدة ما تسبب بتدمير جزئي لمقر المصرف الزراعي التعاوني في الناحية وأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين”.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان امتد خلال الساعات القليلة الماضية إلى ريف ناحية تل تمر الغربي الواقعة إلى الجنوب من رأس العين بنحو 35 كم وتحديداً على قرية الاغيبش حيث استهدف المحتل التركي القرية من قاعدته غير الشرعية في قرية المحمودية بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية ما أسفر عن أضرار مادية”.

وأضافت المصادر إن طيران الاستطلاع التابع للمحتل التركي يستمر بالتحليق في أجواء المنطقة على طول خطوط التماس الفاصلة بين نقاط تمركز الجيش العربي السوري والشريط الذي تنتشر فيه قوات المحتل التركي ومجموعات إرهابية مرتبطة به”.