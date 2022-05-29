القضاء على ثلاثة إرهابيين في ديالى

قضت القوات العراقية المشتركة على ثلاثة من إرهابيي تنظيم “داعش” إثر ضربتين جويتين نفذتهما في منطقة زرلوك بجبال حمرين في محافظة ديالى وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان اليوم إن القوات الجوية في الجيش العراقي تواصل عملياتها لملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” والقضاء عليهم ونفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات إف 16 العراقية أسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح آخر وتدمير وكر لهم في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، لافتة إلى أن العمليتين جرتا بإشراف قيادة العمليات المشتركة وإثر معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.