امتحانات الشهادة الإعدادية.. تقدم أكثر من 324 ألف تلميذ في المحافظات

تقدم حوالي 324244 تلميذاً وتلميذة في جميع المحافظات لامتحاناتهم لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021-2022، في 2778 مركزاً امتحانياً.

وكالة سانا نقلت عن مدير الامتحانات في وزارة التربية، يونس فاتي، أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بلغ 317275 تلميذاً وتلميذة موزعين على 2695 مركزاً، و6969 تلميذاً وتلميذة لامتحانات شهادة الإعدادية الشرعية موزعين على 83 مركزاً امتحانياً.

وأكد فاتي أن المراكز الامتحانية بالمحافظات كافة جاهزة لاستقبال التلاميذ والطلاب بعد استكمال التجهيزات اللازمة من قرطاسية ومراقبين ورؤساء مراكز بالتعاون مع الجهات المعنية فيها.