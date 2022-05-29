مشروع جريح الوطن: (132) جريحاً يتقدمون لامتحانات التعليم الأساسي

أعلن مشروع جريح الوطن أن عدد المتقدمين من الجرحى لامتحانات شهادة التعليم الأساسي التي انطلقت اليوم 132 جريحاً.

وأوضح المشروع في منشور على صفحته في فيسبوك أن الجرحى يتقدمون لامتحاناتهم في محافظات دمشق وريفها وحمص وطرطوس واللاذقية وحماة وحلب والحسكة ودير الزور، مشيراً إلى أن وزارة التربية خصصت مراكز امتحانية بتسهيلات للطلاب الذين لديهم أوضاع صحية خاصة لضمان سير العملية الامتحانية بما يلائم ظروفهم.

وأشار المشروع إلى أنه لأول مرة يشارك الجرحى من نسب العجز تحت الكلي والجزئي في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بدعم من المشروع إلى جانب جرحى العجز الكلي الأمر الذي انعكس ارتفاعاً بشكل واضح على الأعداد المتقدمة من الجرحى لهذا العام.

يشار إلى أن شهادة التعليم الأساسي هي الخطوة الأولى التي يسير من خلالها الجرحى في مشوارهم الدراسي وصولاً للاختصاص الجامعي المناسب ودخول سوق العمل من بوابة التعليم.