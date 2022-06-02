إطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

بدأت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم عملية أمنية ضد خلايا وفلول تنظيم “داعش” الإرهابي شمال غرب تكريت في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقال الحشد الشعبي في بيان اليوم إن “قوة من الألوية 6 و35 والفوج الرابع ضمن قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية الأمن في المحافظة شرعت بعملية أمنية شمال غرب تكريت بغرض تفتيش وتأمين المناطق الواقعة بمحاذاة عين الفرس باتجاه وادي الثرثار في جزيرة صلاح الدين”.

من جهة ثانية ألقت قوات الحشد الشعبي اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في قضاء بيجي.