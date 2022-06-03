بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات مطار حلب الدولي يستقبل طائرة قادمة من الكويت على متنها 84 راكباً

حلب – معن الغادري

بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات حطت على أرض مطار حلب أول طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام للطيران قادمة من الكويت وعلى متنها 84 راكباً .

وكانت شركة أجنحة الشام قد أعلنت عن تسيير رحلات مباشرة بين مطاري حلب والكويت الدوليين بمعدل رحلتين أسبوعياً ذهاباً وإياباً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة .

وتهدف هذه الخطوة المهمة لتفعيل مطار حلب الدولي ولرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الزيارات الاجتماعية والسياحية .

وبين مدير مطار حلب الدولي المهندس محمد المصري أن افتتاح خط مباشر بين الكويت وحلب يؤمن الربط مع السعودية وقطر والبحرين ويسهم في زيادة التبادل الصناعي والتجاري بين سورية والدول العربية ، مشيراً إلى أن المطار في أتم الجاهزية لاستقبال كافة رحلات الطيران والتي تزداد تباعاً بعد حالة التعافي والنهوض التي تشهدها حلب وسورية عموماً .

بدوره أشار مدير التطوير والعلاقات العامة في شركة أجنحة الشام للطيران إلى أن الشركة توسع من دائرة محطاتها وتواجدها ، وتقدم أجود وافضل خدمات الطيران والتنقل ، وبالإضافة إلى حلب تصل طائرات الشركة إلى كل من العاصمة الأرمينية والشارقة وبيروت ، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري وتمكين المواطنين السوريين من زيارة بلدهم سورية وزيادة التبادل السياحي .

مدير الأوقاف بحلب الدكتور محمد رامي العبيد وبمناسبة وصول أول طائرة من الكويت إلى مطار حلب دعا المغتربين السوريين إلى العودة إلى الوطن والمساهمة في اعادة بنائه ، مشيراً إلى أن سورية بحاجة إلى جهد كل أبنائها وهي اليوم تنهض من جديد بعد ان انتصرت على الارهاب .

أما المطران ماسيس زوبيان مطران الأرمن الأرثوذكس فأشار إلى أن سورية تفتح أبوابها لكل السوريين والوافدين ، داعياً السوريين المغتربين العودة إلى وطنهم والمشاركة في مشروع بناء سورية المتجددة .

القادمون على متن الطائرة عبروا عن فرحتهم الكبيرة لوصولهم إلى مدينتهم حلب ولقاء أهلهم وأقاربهم بعد غياب ، آملين في أن تستمر هذه الرحلات ، لتسهيل قدوم السوريين إلى بلدهم .