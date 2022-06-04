انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي العلمي في حلب

حلب – معن الغادري:

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الطبي العلمي الذي تقيمه نقابة أطباء حلب في فندق الشيراتون بحلب تحت شعار ” بالأمل والعمل مستمرون بالتطوير والتحديث “.

وأشار الرفيق عبد الله حنيش عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس مكتب المنظمات والنقابات المهنية ممثل راعي المؤتمر إلى ان المؤتمرات الطبية تسهم في إثراء الحصيلة العلمية للأطباء وتطوير مهنتهم وتعزيز مهاراتهم ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المقدمة، مبيناً أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تشهد اليوم نهوضاً متوازناً في كافة المجالات بعد انتصارها على الارهاب وهي اليوم تخوض معركة كسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، ما يستدعي تضافر كل الجهود وتوظيف كل الامكانات من أجل تسريع عجلة النمو والانتاج.

من جانبه بين نائب نقيب أطباء سورية الدكتور زاهر بطل أن المؤتمر هو تأكيد على استمرار مسيرة الحياة والبناء في القطاع الطبي وهو رسالة لمن أراد لسورية الدمار والخراب بأن سورية مهد الحضارة والعلم ، مضيفاً بأن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات الطبية وربط الجانب النظري بالعملي للنهوض بهذه المهنة الإنسانية ، منوهاً بالرسالة التي حملها أطباء سورية بكل أمانة فسطعت نوراً وعملاً وعلماً ط.

بدوره أشار الدكتور صفوان زعيتر رئيس فرع نقابة الأطباء بحلب إلى أن الاطباء يسعون بشكل دائم لتطوير ادائهم بالأبحاث العلمية والدورات والمؤتمرات ليبقوا اليد التي تخفف الآلام وتمنح الامل بالحياة ، موضحاً أن المؤتمر المنعقد حالياً يشارك فيه النخب من الأطباء بمختلف الاختصاصات وسيقدمون خلال جلساته ومحاضراته عصارة خبرتهم لرفع مستوى الأداء الطبي .

كما افتتح على هامش المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام المعرض الطبي للتجهيزات الطبية بمشاركة نحو 21 معملاً وشركة طبية محلية..

ويشارك في المؤتمر النخب من الأطباء بمختلف الاختصاصات و 90 طبيباً محاضراً ، فيما يبلغ عدد الجلسات الطبية 13 جلسة موزعة على ثلاثة أيام وتتمحور حول أمراض وجراحة الصدر وأمراض وجراحة الأطفال والغدد الصم والسكري والجراحة العظمية وامراض الدم والأورام والتوليد وأمراض النساء وجراحتها وامراض الجلد والجراحة التجميلية والأمراض الداخلية والبولية وأمراض العين وجراحتها والامراض العصبية وجراحتها والأمراض النفسية والجراحة العامة وأمراض الاذن والانف والحنجرة وحول الطب الشرعي والمخبري والأشعة والتخدير ، ويعقب كل جلسة ندوة حوارية ومناقشة لكافة محاور المحاضرات والجلسات.

حضر افتتاح المؤتمر الرفيق لؤي شاشاتي عضو قيادة فرع جامعة حلب للحزب والدكتور زياد الحاج طه مدير صحة حلب وفعاليات حزبية وطبية ورسمية.

تصوير : عماد مصطفى