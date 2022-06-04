بدء عملية التسوية في جيرود.. واستمرارها بدير الزور وحلب

بدأت صباح اليوم عملية التسوية الشاملة في منطقة جيرود بريف دمشق فيما استمر توافد العشرات إلى مراكز التسوية في صالة العامل بمدينة دير الزور وصالة الأسد الرياضية بمدينة حلب وسط حالة من الارتياح والتعاون بين الجهات المختصة والوجهاء.

وذكرت “سانا” أن الجهات المختصة بريف دمشق، افتتحت اليوم مركزاً في مدينة جيرود بريف دمشق لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين بالتسوية للانضمام إليها وسط ارتياح كبير بين الأهالي الذين يتعاونون مع الجهات المختصة ووجهاء العشائر لتكريس الأمان والاستقرار في مناطقهم المحررة من الإرهاب.

وفي دير الزور أفادت “سانا” إن مركز صالة العامل بالمدينة يستقبل توافد أعداد من المطلوبين المدنيين والعسكريين المتخلفين والفارين من الخدمتين الالزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم.

كما استمرت عملية التسوية في صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب وذكرت “سانا” أن الجهات المختصة تواصل منذ نحو أسبوع استقبال الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية الشاملة وسط إقبال جيد من المشمولين بها والراغبين باستثمار هذه الفرصة للعودة إلى أشغالهم وحياتهم الطبيعية.