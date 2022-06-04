برونزية لسورية في بطولة العالم للمواي تاي

أحرز لاعب منتخب سورية للمواي تاي علاء أبو جيش اليوم الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة ألف لاعب يمثلون مئة دولة.

وحقق أبو جيش الميدالية البرونزية في منافسات وزن 71 كغ بعد تجاوزه الأدوار التمهيدية بالقرعة وفوزه على لاعب منتخب ليبيا في الدور ربع النهائي وخسارته بفارق نقطة أمام لاعب منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي.

وضمت بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة سلمان عيسى رئيسا للبعثة وياسر أحمد أبو جيش مدرباً واللاعبين علاء أبو جيش لوزن 71 كغ وحيان جمية لوزن 60 كغ واللاعبة سارة الأحمد لوزن 51 كغ وإلين درغام لوزن 60 كغ.