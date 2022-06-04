جراء انتهاكات “قسد”.. بدء امتحانات التعليم المفتوح في الحسكة

بعد أن تم تأجيلها سابقاً لمدة شهرين جراء انتهاكات ميليشيا “قسد”، بدأت اليوم امتحانات الدورة الفصلية الأولى لبرامج التعليم المفتوح المعتمدة في كليات فرع جامعة الفرات بالحسكة.

وفي تصريح لسانا بين مدير فرع الجامعة الدكتور جمال العبدالله أنه تم إنجاز كل التحضيرات اللازمة للامتحانات حيث يتقدم إليها اليوم نحو 4500 طالب وطالبة موزعين على برامج التعليم المفتوح المعتمدة في فرع الجامعة بالحسكة وهي “الدراسات القانونية والدراسات المالية والمصرفية وبرنامج الوكلاء في كلية التربية”، مشيرا إلى أن فرع الجامعة قام بتأمين أماكن بديلة لتقديم امتحانات طلبة برامج الدراسات المالية والمصرفية بعد أن تضررت كلية الاقتصاد جراء قصفها من قبل الاحتلال الأمريكي مطلع العام حيث تم تحديد مبنى كلية العلوم لتقديم الامتحانات.