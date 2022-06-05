اتحاد السلة يرفض طلب أهلي حلب.. والأخير يلجأ للكرامة

رفض اتحاد كرة السلة طلب نادي أهلي حلب باستبدال لاعبه الأمريكي أنطوان سكوت الذي تعرض لإصابة قوية في المباراة الثالثة من سلسلة منافسات الفاينال فور بالدوري المحلي.

ورغم تأكيدات فراس المصري عضو مجلس إدارة أهلي حلب لإمكانية استبدال اللاعب وتلقيه وعوداً من طريف قوطرش رئيس اتحاد السلة إلا أن طلب الاستبدال رفض.

وأوضح مصدر أن أهلي حلب وافق على حضور جمهور الكرامة، في السلسلة النهائية للدوري مقابل موافقة المنافس على استبدال النادي الحلبي للاعبه وهو ما رفضه مجلس الكرامة.

وكان اتحاد السلة قد فرض عقوبة حرمان الكرامة من جماهيره، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته الرابعة مع الوحدة.

يذكر أن أهلي حلب وصل النهائي بعد تجاوزه جاره الجلاء، بنتيجة 3-1، فيما عبر الكرامة منافسه الوحدة، بنتيجة 3-2.