الجعفري يؤكد سورية من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني

تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية) نظمت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم ورشة عمل وذلك في فندق شيراتون دمشق.

الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني أكد خلال افتتاح الورشة أن سورية من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني مضيفاً “نحن في سورية مضينا قدماً في هذا المضمار”.

وبين الجعفري أن سورية تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

كريستوف مارتن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية غير حكومية وغير منحازة هدفها الأساسي تقديم المساعدات الإنسانية وتسعى لمنع المعاناة وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات والبرلمانات مؤكداً على مواصلة العمل على تطوير خبرات كبيرة في مجال القانون الدولي الإنساني.

من جهته أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد عرقسوسي أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية.