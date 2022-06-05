شفيونتيك تتوج بلقب رولان غاروس

أحكمت البولندية إيغا شفيونتيك قبضتها على التنس العالمي بتتويجها اليوم السبت بلقب رولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية إثر فوز ساحق على الأمريكية كوكو غوف.

وجاء فوز شفيونتيك على الأمريكية اليافعة صاحبة الـ18 عاما، بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3.

وبفوزها الـ35 تواليا، عادلت شفيونتيك سلسلة الأمريكية فينوس وليامز عام 2000، الأطول في الألفية الثالثة، علما بأن الرقم القياسي يعود للتشيكوسلوفاكية-الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا (74 فوزا متتاليا عام 1984).

وهذا اللقب هو الثاني لشفيونتيك (21 عاما)، المصنفة أولى عالميا، في رولان غاروس بعد الأول في 2020 على حساب الأمريكية صوفيا كينن، وتعود خسارتها الأخيرة إلى 16 فبراير.

كما أن هذا اللقب هو التاسع في مسيرة الشابة البولندية والسادس تواليا بعد دورات الدوحة، وإنديان ويلز، وميامي، وشتوتغارت، وروما.

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصا بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا سابقا.