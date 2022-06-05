قسنطينة الجزائرية تسجل رقماً قياسياً بدرجة الحرارة

سجلت مدينة قسنطينة الجزائرية أمس أعلى درجة حرارة في تاريخها.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن المهندس بسام شلي رئيس قسم التنبؤات بالمديرية الجهوية الشرقية لديوان الأرصاد الجوية قوله اليوم “إن المدينة سجلت رقماً قياسياً بدرجة الحرارة بلغت أربعين درجة مئوية وهو أمر لم يسبق له مثيل قبل أن ترتفع إلى حدود 45 درجة لتحطم الرقم المسجل في آخر يوم من شهر تموز من سنة 2015 عندما تم تسجيل 7ر44 مئوية وهو تغير في المناخ صار يتأكد من سنة إلى أخرى”.

ووصف شلي الحالة المسجلة في السنوات الأخيرة بالاختلال في الفصول وفي الدورة المناخية.

وحسب أرشيف الأحوال الجوية في السنوات الأربعين الأخيرة للمدينة لوحظ الاختلال الكبير في درجة الحرارة حيث لم يسبق أن بلغت درجة الحرارة في عاصمة الشرق الجزائري الأربعين مئوية في كل أيام شهر حزيران من سنة 1985 إلى غاية 1990 كما مرت سنة 1987 بكل أيامها وفصولها من دون أن تسجل مدينة قسنطينة الأربعين درجة طول السنة بينما سجلت في الأيام الأربعة الأولى من شهر حزيران الحالي أكثر من أربعين مئوية مرتين.