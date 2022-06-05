مدير تربية السويداء ينفي تفتيش الطالبات والأمر يقتصر على التنبيه فقط

البعث ميديا – خاص – علي حسون

نفى مدير تربية السويداء بسام أبو محمود نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تفتيش الفتيات قبل الدخول إلى امتحان مادة الرياضيات في مركز الشهيد نايف جربوع، مؤكداً في تصريح خاص لـ”البعث ميديا” أن أجواء المركز كانت هادئة ومستقرة لاسيما أنه كان متواجداً بزيارة للمركز مع مندوبي التربية ولم يتم تفتيش أي طالبة، موضحاً أن الأمر يقتصر على التنبيه والتأكيد على عدم إدخال الجوالات إلى قاعة الامتحان حرصاً على الطالب أو الطالبة وضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد.

وأمل مدير التربية من الأهالي عدم الانسياق لأخبار بعض صفحات التواصل الاجتماعي كونها تقوم بالتشويش على العملية الامتحانية من خلال نشر أخبار غير صحيحة هدفها فقط زيادة المعجبين بها “فيس بوكياً”.

ولفت مدير التربية إلى أن الامتحانات تسير بأجواء هادئة في المحافظة ،إذ حتى الآن لم يتم تنظيم ضبوط مخالفة جولات أو إعفاء رؤساء مراكز بل هناك تدوير بشكل اعتيادي لرؤساء المراكز حرصاً على الأجواء الامتحانية .

والجدير بالذكر أن هناك صفحات تواصل تناقلت أخباراً عن تفتيش طالبات بالمركز المذكور مما خلق توتراً وقلقاً بين صفوف الطالبات وفق زعم تلك الصفحات .