“ميرور” البريطانية تسرب وجهة صلاح القادمة

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية معلومات عن وجهة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي.

وتزداد الإشاعات والتكهنات بشأن محمد صلاح مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه وعدم توصله إلى أي اتفاق لتمديده حتى الآن.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يضع المصري قلما على عقد جديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة “ميرور” فإن صلاح قدم وعدا بالانتقال إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

وذكرت الصحيفة، أن نادي برشلونة المتسلح بصفقة حقوق بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني مع منصة البث الصوتي “سوبتيفاي”، أبلغ بدوره النجم المصري بأن بإمكانه الانضمام للفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أيضا أن عامل الانتقال إلى برشلونة يبدو هو السبب الرئيسي وراء “مماطلة” صلاح في الاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول، في الوقت الذي يصر فيه المصري على أنه ملتزم بالبقاء مع ليفربول لفترة طويلة.

وكان صلاح، أعلن قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد، أنه سيبقى في ليفربول حتى نهاية عقده في الصيف المقبل على أقل تقدير.