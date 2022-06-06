إصابة أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي بانفجار عبوة ناسفة في اعزاز

في سياق الخلافات المستمرة على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات وممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية التي يتم نهبها من تلك المناطق، أصيب أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي بهجوم استهدف سيارته في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أنه في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم بسيارة تابعة لأحد المتزعمين الإرهابيين وسط مدينة اعزاز بالريف الشمالي ما أدى إلى إصابته وطفليه بجروح متفاوتة.