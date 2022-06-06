التنمية الإدارية تنشر توزيع المراكز الإمتحانية قريبا على صفحاتها ولا حاجة لمراجعة مراكز المحافظات (فيديو)

دمشق – رامي سلوم

أفادت وزارة التنمية الإدارية بانها ستبدأ الإعلان عن المراكز الإمتحانية للمتقدمين لمسابقة التوظيف المركزية إلكترونيا عبر صفحاتها المعتمدة تباعا، بعد أن نشرت العديد من الصفحات في وقت سابق معلومات عن اضطرار المتقدمين لمراجعة مراكز المحافظات لمعرفة المركز الامتحاني الخاص بكل متقدم، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بنشر توزيع المراكز الامتحانية إلكترونيا لتسهيل معرفتهم بها من دون تكبدهم عناء الانتقال إلى مراكز المحافظات ومراجعتها.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن ضرورة مراجعة مراكز المحافظات لم يصدر عن صفحة الوزارة، داعية المتقدمين إلى الحصول على المعلومات من مصدرها، مبينة أنه لا يزال بإمكان المتقدمين الراغبين التوجه لمراكز المحافظات كخيار آخر.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير المعلومات المطلوبة للمتقدمين في موعدها، وبكل دقة، مبينة أن اعتماد المعلومات الدقيقة الصادرة عن الوزارة يوفر على المتقدمين الوقوع في التضليل وتشتيت الانتباه بمعلومات غير دقيقة.

وتبدأ وزارة التنمية الإدارية امتحانات مسابقة التوظيف المركزية يوم السبت المقبل، مؤكدة على أهمية الدقة في كتابة البيانات الشخصية، وتظليل الرقم الامتحاني في المكان المخصص لما له من أهمية في تصحيح الورقة الامتحانية، وذلك بدءا من الآحاد وانتقالا إلى آخر الرقم (من اليمين إلى اليسار)، ضمانا لعدم حصول أخطاء.

وكشفت الوزارة عن أن امتحانات المسابقة المركزية ستتم وفق نظام الأتمتة متعدد الخيارات، حيث يندرج تحت السؤال أربع خيارات على المتقدمين للمسابقة اختيار الإجابة الصحيحة وتظليلها على ورقة الإجابة وفق الرمز الموجود بجانب كل خيار (A-B-C-D).

كما تضم ورقة الأسئلة الخاصة بالفئة الأولى والثانية 80 سؤال قيمتهم الإجمالية 400 علامة، في مختلف محاور الأسئلة والتي تعتبر نموذجا جديدا يعتمد على المعارف والخبرات المتراكمة، والدقة والانتباه في اختيار الإجابة.

وطالبت الوزارة المتقدمين باصطحاب بطاقة الهوية الشخصية، وقلم رصاص (B2) لتظليل الإجابات والرقم الامتحاني في المكان المخصص، وقلم أزرق ناشف لكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة على الورقة، وإرفاق ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة عند انتهاء الاختبار وتسليم المتقدم لأوراقه قبل الخروج من القاعة.

كما دعت الوزارة المتقدمين إلى محاولة الوصول لمركز الامتحان قبل وقت كاف من الالختبار للتعرف على القاعات الامتحانية المخصصة في الجامعات، وحرصا على عدم حصول تأخير يتسبب في عدم تمكن المتقدم من دخول الاختبار.