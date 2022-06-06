توزيع المتقدمين على المراكز الامتحانية المعتمدة الفئة الأولى والثانية (أرقام القاعات والمدرجات)
أرقام القاعات والمدرجات التي سيتم فيها تقديم الامتحان وفق الأرقام التسلسلية للمتقدمين من الفئتين الأولى والثانية..
الفئة الثانية ثانوية ادبي ادلب
ثانوية علمي ومهني ادلب فئة ثانية
الحسكة الفئة الثانية علمي ومهني
الفئة_الثانية_ثانويات_علمي_مهني_الرقة
حلب – الفئة الثانية – ثانوية أدبي
حلب – الفئة الثانية – ثانويات علمي
محافظة_حمص_جامعة_البعث_لفئة_الأولى_11_6_2022_الفئة_الأولى
محافظة_حمص_جامعة_البعث_الفئة_الثانية_ثانوية_أدبي_الفترة_الأولى_يوم
محافظة_حمص_جامعة_البعث_الفئة_الثانية_معاهد_يوم_الأحد_12_6_2022_
محافظة_حمص_جامعة_البعث_الفئة_الثانية_ثانوية_علمي_ومهني_فترة_ثانية
طرطوس – الفئة الثانية – علمي مهني
الفئة_الثانية_علمي_+مهني_اللاذقية
محافظة القنيطرة – الفئة الأولى
القنيطرة_الفئة_الثانية_علمي_ومهني
درعا – الفئة الثانية – علمي ومهني
محافظة ريف دمشق – الفئة الأولى1
ريف_دمشق_الفئة_الثانية_علمي_ومهني
السويداء-الفئة الثانية-المعاهد
السويداء_الفئة_الثانية_مهني_علمي