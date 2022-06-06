07, 06, 2022 - 6:47 صباحًا

توزيع المتقدمين على المراكز الامتحانية المعتمدة الفئة الأولى والثانية (أرقام القاعات والمدرجات)

محليات 

أرقام القاعات والمدرجات التي سيتم فيها تقديم الامتحان وفق الأرقام التسلسلية للمتقدمين من الفئتين الأولى والثانية..

ادلب الفئة الاولى

الفئة الثانية ثانوية ادبي ادلب

الفئة الثانية معاهد ادلب

ثانوية علمي ومهني ادلب فئة ثانية

الحسكة الفئة الاولى

الحسكة الفئة الثانية أدبي

الحسكة الفئة الثانية معاهد

الحسكة الفئة الثانية علمي ومهني

الرقة الفئة الاولى

فئة ثانية ثانوية ادبي الرقة

الفئة الثانية معاهد الرقة

الفئة_الثانية_ثانويات_علمي_مهني_الرقة

الفئة الاولى- حلب –

حلب – الفئة الثانية – ثانوية أدبي

حلب – الفئة الثانية – معاهد

حلب – الفئة الثانية – ثانويات علمي

حماه الفئة الاولى

حماه معاهد

حماه ثانويات علمي +مهني

محافظة_حمص_جامعة_البعث_لفئة_الأولى_11_6_2022_الفئة_الأولى

محافظة_حمص_جامعة_البعث_الفئة_الثانية_ثانوية_أدبي_الفترة_الأولى_يوم

محافظة_حمص_جامعة_البعث_الفئة_الثانية_معاهد_يوم_الأحد_12_6_2022_

محافظة_حمص_جامعة_البعث_الفئة_الثانية_ثانوية_علمي_ومهني_فترة_ثانية

دير الزور فئة اولى

دير الزور فئة ثانية

طرطوس-الفئة الأولى

طرطوس-الفئة الثانية أدبي

طرطوس – الفئة الثانية – علمي مهني

طرطوس-الفئة الثانية معاهد

الفئة الأولى اللاذقية

الفئة الثانية أدبي اللاذقية

الفئة_الثانية_علمي_+مهني_اللاذقية

الفئة الثانية معاهد اللاذقية

محافظة القنيطرة – الفئة الأولى

القنيطرة-الفئة الثانية أدبي

القنيطرة_الفئة_الثانية_علمي_ومهني

القنيطرة-الفئة الثانية معاهد

درعا-الفئة الأولى

درعا-الفئة الثانية أدبي

درعا – الفئة الثانية – علمي ومهني

درعا-الفئة الثانية معاهد

محافظة ريف دمشق – الفئة الأولى1

ريف دمشق-الفئة الثانية أدبي

ريف_دمشق_الفئة_الثانية_علمي_ومهني

ريف دمشق-الفئة الثانية معاهد

محافظة دمشق-الفئة الاولى1 

دمشق-الفئة الثانية أدبي

مهني +علمي دمشق الفئة الثانية

محافظة السويداء-الفئة الاولى

السويداء-الفئة الثانية-المعاهد

السويداء-الفئة الثانية أدبي

السويداء_الفئة_الثانية_مهني_علمي

 

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