حداد وموراشكو يبحثان تعزيز التعاون بين سورية وروسيا في مجال الصحة

بحث سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو وفريق من وزارة الصحة الروسية قضايا التعاون القائم بين وزارتي الصحة في البلدين .

وأكد حداد خلال اللقاء على أهمية الاجتماع الذي يأتي تحضيرا لزيارة وفد وزارة الصحة الروسية المرتقبة إلى سورية من أجل التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية والتوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بمسائل تدريب وتأهيل الاطباء السوريين في روسيا الاتحادية .. منوهاً بضرورة تعزيز العلاقات الصحية والطبية بين البلدين الصديقين.

بدوره قدم موراشكو الشكر على الدعم الذي قدمته سورية لروسيا في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي جرت مؤخراً في البحرين مؤكداً استعداد الجانب الروسي للارتقاء بمستوى العلاقات بين الوزارتين في البلدين وخاصة تزويد سورية بلقاحات ضد فيروس كورونا.