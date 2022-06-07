الدفاع الروسية تعلن تدمير عدد من الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا

دمّرت قوات المدفعية والصواريخ الروسية خلال عملياتها على مدار الساعات الماضية مدافع ذاتية الحركة من عيار 155 مم ومدافع هاوتزر عيار 155 مم من طراز م 777 من صنع أمريكي وكذلك مدافع ميدانية ومدافع هاون إضافة إلى مدافع ذاتية الحركة من عيار 203 مم من طراز بيون أرسلتها النرويج إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم إن القوات الصاروخية استهدفت 39 مقراً للقيادة و47 من مرابض المدفعية و426 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية وتم القضاء على نحو 400 من النازيين الأوكرانيين وتعطيل 10 قطع من الآليات المدرعة و3 راجمات صواريخ من طراز غراد و10 مركبات خاصة و3 منظومات للدفاع الصاروخي من طراز (إس 300).

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم أيضاً باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة تدمير مقرين للقيادة و3 بطاريات للمدفعية و18 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية كما تم تدمير مستودعين للذخائر في جمهورية لوغانسك، فيما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي 65 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية حيث تم القضاء على نحو 170 من النازيين وتدمير 9 دبابات ومنظومتين لراجمات الصواريخ من طراز غراد وبطارية لمدافع الميدان و8 مركبات عسكرية خاصة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن وسائط الدفاع الجوي المضاد الروسية أسقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12 مسيرة أوكرانية في محافظتي خاركوف ونيكولايف، مبيناً أنه منذ بدء العملية الخاصة تم إسقاط 190 طائرة و129 مروحية و1139 مسيرة، كما تم تدمير 333 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و3443 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة و478 من راجمات الصواريخ و1807 من مدافع الميدان والهاون وكذلك 3464 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.