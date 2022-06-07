قمة كرواتيا وفرنسا تنتهي بالتعادل الإيجابي

ساد التعادل الإيجابي المباراة التي جمعت منتخب كرواتيا وضيفه الفرنسي التي جمعتهما مساء يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وضع الفرنسي أدريان رابيو منتخب “الديوك” في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 52، ورد الكرواتي أندريه كراماريتش بهدف التعادل لأصحاب الأرض سجله بحلول الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وحصل كل من منتخبي فرنسا وكرواتيا على أول نقطة في مشوارهما، بعد خسارتهما في الجولة الأولى أمام النمسا والدنمارك على الترتيب، بالمجموعة الأولى من المستوى الأول، ويحتلان المركزين الثالث والرابع في على سلم ترتيب المجموعة الأولى على التوالي.