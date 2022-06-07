لبنان…توقيف عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم المغادرة عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف عشرات الأشخاص شمال لبنان أثناء محاولتهم المغادرة عبر البحر المتوسط بطريقة غير شرعية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش قولها في بيان إن وحدة من الجيش أوقفت اليوم على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد الشمال 64 شخصا من جنسيات لبنانية وعربية أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية”.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة للبدء بالتحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.