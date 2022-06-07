وفد سياحي يزور بصرى الشام

البعث ميديا – درعا || دعاء الرفاعي

زار وفدٌ سياحيٌ مؤلف من 11 سائحاً من جنسيات (برازيلية وسويسريّة ونرويجية وبريطانية ) محافظة درعا ، حيث بين مدير سياحة درعا ياسر السعدي أن الوفد قام بجولة اطلاعيّة على بعض المواقع الأثرية في المحافظة بدأت من قلعة بصرى الاثرية حيث جالوا في القلعة، و شاهدوا بأم العين نموذجاً حياً على فن العمارة و العراقة للقلاع في سورية، و اطّلعوا على براعة التصميم والتقنيّات التي كانت مستخدمة في تلك الحقبة، إضافة إلى الاستمتاع بجمال المدينة وتاريخها المغرق في القدم، وتجولوا ضمن مسرح بصرى الأثري ، ولفت السعدي إلى ضرورة توجيه مكاتب السياحة والسفر لضرورة وضع مدينة بصرى على جدول الجروبات السياحية، معولا على الترويج السياحي الذي يلعب دورا كبيرا في تشجيع الحركة السياحية.

رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء الصلاح قال إن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تأهيل الموقع لاستقبال الزيارات الداخلية والخارجية مشيراً إلى أن ورشات الدائرة موجودة ضمن الموقع للقيام بكل الأعمال اللازمة من تنظيف وتعشيب وتكريس وسائل الأمان والحماية وغيرها لإظهار الصورة الجمالية للقلعة.

هذا وعبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم و حسن حظّ كل فرد منهم على زيارتهم لسورية، و إتاحة الفرصة، لمشاهدة هذه الآثار الخالدة و المواقع التاريخية الشاهدة على عظمة هذا البلد ، مشيرين إلى أنهم سينقلون الصورة الحقيقية التي شاهدوها بأم العين وأن سورية بلد جميل تتمتع بحضارة عريقة وشعبها طيب، ومضياف و دعوا الجميع لزيارتها فهي بلد الأبجدية الأولى.