أسباب زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الأخيرة

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل، خلال المؤتمر السنوي لفرع دمشق للحزب، قبل أيام، أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الأخيرة تعود إلى انخفاض توريدات الفيول، نتيجة نقص المشتقات النفطية، ما اضطر وزارة الكهرباء إلى إيقاف ثلاث عنفات تعمل على الفيول، وذلك من أجل الحفاظ على مخزون استراتيجي لهذه الفترة..

الوزير أكد أن موضوع المشتقات النفطية في طريقه للحل، وسيعاد إقلاع هذه العنفات، كما أوضح أنه خلال اليومين الماضيين كانت هناك أعمال لوزارة النفط لإعادة وصل بئر من 300 ألف متر مكعب، ما اقتضى إيقاف ما يقارب 800 ألف متر مكعب حتى يتم وصل هذا البئر، مشيراً إلى أن أعمال وزارة النفط تمت وانتهت، ليؤكد أنه سيتم ضخ الكمية التي توقفت800 ألف، إضافة إلى 300 ألف متر مكعب مخزون البئر الذي أعيد وصله.