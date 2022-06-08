أهلي حلب والكرامة “كلاكيت” أول مرة على نهائي لقب سلة الرجال

ستكون صالة الحمدانية في حلب اليوم على موعد مع انطلاق أولى مباريات سلسلة الدور النهائي لدوري سلة الرجالبين أهلي حلب والكرامة، وهي المواجهة الأولى من خمس مقررة، وحسب نظام الدوري الفائز في ثلاث مواجهات يتوج بلقب النسخة الـ 65 من دوري كرة السلة.

مواجهة اليوم أخذت الكثير من الكلام عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بين الناديين تضمن إصدار العديد من البيانات كل طرف يضع الحق على الطرف الآخر، والقضية المتنازع عليها هي إصابة لاعب الاتحاد المحترف الأميركي “سكوت” الذي أصيب في مباريات دور الفاينال أمام الجلاء، ما دعا إدارة الأهلي لتقديم طلب لاتحاد السلة باستبدال اللاعب بلاعب محترف آخر، فاعترضت إدارة الكرامة على هذا الأمر مستندة إلى النظام الداخلي الذي تم وضعه قبل انطلاق دور الأربعة الكبار، اتحاد اللعبة لم يعرف كيف يعالج القضية، أو ربما يجهل القوانين والأنظمة في مثل تلك الحالات. فقام بمخاطبة الاتحاد الرياضي العام لحل هذه المعضلة، مع العلم أنها من اختصاص الاتحاد نفسه، فجاء الرد صادماً لاتحاد السلة من قبل رئيس الاتحاد الرياضي العام.

وللعلم فإن الاتحاد الرياضي يتدخل في حالة عدم دخول أي محترف الأراضي السورية أو بأي أمر يتعلق بجواز سفر أو أي شيء ثاني، ولا يتدخل بالأمور الفنية لاتحاد اللعبة الذي يعتبر من صلاحيات الاتحاد، وهو ما جاء على لسان رئيس الاتحاد الرياضي العام.

عموما نتمنى ألا تؤثر هذه القضية على مباراة اليوم التي ستكون مثيرة، فأهلي حلب سيلعب لتحقيق الفوز اليوم ويوم الجمعة المقبل مستغلاً الأرض والجمهور قبل أن يتوجه لصالة غزوان أبو زيد في حمص ليلعب مباراتي الرد يومي 13و15 الشهر الجاري، وفي حال لم تحسم الأمور بحمص ستكون هناك مباراة خامسة فاصلة في حلب يوم السبت 18 حزيران الجاري لتحديد بطل الدوري، ويملك لاعبين على طراز عالي قادرين على سد النقص بصفوف الفريق، قادرين على إعادة الكأس لخزائنه وهو الذي أحرز لقب الدوري (19) مرة.

من جهته الكرامة قدم مع المدرب هيثم جميل أداء عالياً ونجح في التأهل لدور الفاينال فور ومن ثم استطاع أن يتأهل للمباراة النهائية على حساب الوحدة (الذي تصدر الدوري هذا الموسم) وعرف الجميل كيف يخلق الانسجام بين لاعبيه المحليين والمحترفين، بل أعاد بعض اللاعبين المحليين لمستواهم العالي، ويتطلع الفريق لخطف فوز من أرض الشهباء يكون بمثابة بوابة العبور نحو الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي للمرة الأولى بتاريخه.

مدرب الكرامة هيثم جميل كشف لـ”البعث ميديا” أن المباراة قوية وكبيرة، والفريقين استحقا الوصول للمباراة النهائية، المباراة لن تكون سهلة للطرفين، الفوز فيها يعطي الفريق دعماً معنوياً، ولن يوصلنا للبطولة، لكن سيكون الخطوة الأولى للمحافظة على اللقب، المباراة ستكون جماهيرية وقد تشكل ضغطاً علينا وعلى الأهلي، نسبة الفوز متساوية بين الفريقين، والفريق الذي سيكون منضبط دفاعيا سيكون الفوز حليفه، والفريق الذي سيكون نفسه طويلا سيتوج باللقب، نملك عناصر جيدة وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا اليوم.

الجدير بالذكر أن الفريقين التقيا هذا الموسم ثلاث مرات مرتين في الدوري وفاز فيهما الأهلي (73-69) و(77-53) كما فاز الأهلي في كأس السوبر الأولى (قبل بداية الدوري) (69-60).

عماد درويش