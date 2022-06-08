أهلي حلب يقترب من ضم كامل كواية

بات كامل كواية نجم نادي تشرين على بعد خطوة واحدة من الانتقال لأهلي حلب.

المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة بعد الكثير من الاتصالات المكثفة والاجتماعات المغلقة، وأن الإعلان الرسمي سيكون منتصف الشهر الحالي.

وكشف مصدر أن التعاقد مع كواية جاء بطلب مباشر من ماهر بحري المدير الفني للفريق والذي طلب 5 لاعبين من ضمنهم كواية، الذي قدم مستوى ملفتاً مع تشرين في الموسمين الأخيرين وساهم بتتويجه بلقبي الدوري.

يذكر أن كواية لعب لأهلي حلب وشرطة حلب والشرطة المركزي، ليتجه لتشرين قبل عامين.