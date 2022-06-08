الخارجية الروسية: منع تحليق طائرة لافروف إجراء بدائي

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا منع تحليق طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف في أجواء 3 دول أوروبية إلى صربيا بـ “الإجراء البدائي لإظهار وحدة أوروبا”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم “رفض الطيران لا يتعلق بنا بل يتعلق بأوروبا.. إنهم يحاولون فقط إظهار الوحدة بهذه الطريقة البدائية والغريبة حقاً”، مشددة على أنه “من المستحيل قطع الاتصالات بين روسيا وباقي الدول .. فالتعاون مستمر بما في ذلك مع دول الشرق الأوسط وآسيا”.

وأضافت زاخاروفا: “كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو أغلقت مجالها الجوي وقطعت قناة اتصال أخرى مع روسيا”.

وكانت صربيا أعلنت أن بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رفضت السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي عبور أجوائها لتعلن بعدها موسكو عن إلغاء زيارته إليها.