“اليونيسيف” تحذر من “انفجار” عدد وفيات الأطفال في أفريقيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”عن مخاوفها وحذرت من حدوث انفجار في عدد وفيات الأطفال في أفريقيا ويعزو ذلك لنقص الغذاء والماء وقد دعت العالم للتحرك السريع للتخفيف من شدة هذه الأزمة وتطورها.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائبة المدير الإقليمي لليونيسف لشرق وجنوب أفريقيا رانيا دجاش قولها في مؤتمر صحفي في جنيف: “إن على العالم أن يلتفت إلى مسائل أخرى غير الأزمة الأوكرانية” محذرة من أنه “إذا لم يوسع العالم نظره بعيداً ويتصرف على الفور فإن انفجاراً في وفيات الأطفال على وشك الحدوث في القرن الأفريقي”.

إثيوبيا وكينيا والصومال سجلت ارتفاعاً واضحاً في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والذين تم إدخالهم إلى المشافي للعلاج في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وبحسب اليونيسيف فإن معدلات الوفيات تثير القلق فخلال هذا العام في بعض المناطق الأكثر تضرراً في إفريقيا كان مؤشر معدل وفيات الأطفال أعلى بثلاث مرات بسبب سوء التغذية والذي يصاحبه مشاكل ومضاعفات طبية.

والأجواء المناخية لأربعة مواسم متتالية كانت قاحلة ولم يأت المطر خلالها وبالنتيجة جفت الأرض وتآكلت المحاصيل، وفي شهر شباط وآذار تراوح عدد الأسر الذين لا يملكون مصدراً موثوقاً للمياه النظيفة بين 5.6 ملايين إلى 10.5 ملايين أسرة.