برعاية الرئيس الأسد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يفتتح مستوصف العليليات الطبي الخيري بحماة

حماة – حسان المحمد

تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين المستوصف الصحي في حي العليليات بمدينة حماة التابع للجمعية الخيرية للرعاية الإجتماعية المؤلف من 4 طوابق ويضم عيادات متنوعة من الجلدية والعصبية والعينية والأسنان والقلبية والنساء والأطفال فضلا عن مخبر نوعي لإجراء التحاليل المخبرية وصيدلية لصرف الأدوية المجانية للمستفيدين من الجمعية وذلك بموجب بطاقة صحية إلى جانب تخديم المواطنين من الأسر الفقيرة في الأحياء المجاورة.

كما قام الوزير سيف الدين برفقة أمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بالاطلاع على واقع العمل بمشروع المشفى الخيري العائد للجمعية الخيرية للرعاية الإجتماعية في حماة الذي تنفذه الجمعية وهو مؤلف من 8 طوابق بمساحه طابقية 720 مترا مربعا وبكلفة 6 مليارات و500 مليون ليرة حيث بلغ نسبة تنفيذه 30% من الاكساء الخارجي

الوزير سيف الدين وفي تصريح ل “للبعث ميديا” أشار الى تعاضد العمل الأهلي في حماة المتميزة بهذا المجال وتكاتف العمل المجتمعي والحكومي منوها بأهمية المشروعات الخيرية التي تشهدها المحافظة سيما جمعية الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدماتها لنحو 49 الف اسرة وايضا بافتتاح المركز الصحي النوعي والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية لكافة الاسر في حماة والعيادات النوعية

مشيرا الى الهدف من الزيارة الأطلاع على كافة أعمال ومشاريع الجمعيات الخيرية والاستماع إلى معوقات العمل ليصار إلى حلها ودعم الجمعيات المحدثة عن طريق التشبيك مع المنظمات.

من جانبه محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي اشاد بأهمية افتتاح مستوصف العليليات الطبي وبكافة العيادات المتنوعة التي تخدم الأسر المسجلة في الجمعية الخيرية وأسر الشهداء ومصابي الحرب بالإضافة للأسر الفقيرة من الأحياء المجاورة وأن المحافظة تقدم كل ما يلزم لتسهيل أعمال ومشاربع الجمعيات الخيرية

وأوضح زياد عربو رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية أن افتتاح مستوصف العليليات يخدم آلاف الأسر خصوصا في ظل الظروف الصعبة وأشار إلى تسارع وتيرة العمل بمشروع المشفى الخيري ومن المتوقع إنجازه خلال مدة عام ونصف ليصار بعدها إلى تأمين التجهيزات المعدات الطبية والفرش التكنلوجي ايذانا بوضعه في الخدمة والاستثمار منوها بأنه تم إنجاز 30 بالمئة من أعمال الإكساء للمشفى المؤلف من 8 طوابق 2 تحت الأرض فوقها بمساحة 720 م2 منوها بأن الطاقة الاستيعابية للمشفى 49 سرير وهو يخدم أسر الشهداء والجرحى وكافة الأسر في محافظة حماة.

كما افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمحافظ مركز مساراتي لتدريب الشباب في وحدة الصناعات الريفية بمدينة مصياف والمنفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة المعهد الأوربي للتعاون والتنمية ومنظمة اليونيسيف منوها بأهمية المركز بتدريب الشباب مهنياً وتعليمياً لإكسابهم مهناً وحرفاً تدعمهم معيشياً.

و إمكانية الاستفادة من المركز والتعاون مع مركز سوا وجمعية العرين لتدريب وتأهيل جرحى الحرب وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحماه كامل رمضان أهمية المركز والدورات التي ينظمها في مجالات شهادة قيادة الكمبيوتر ودورات مهارة الحياة وصيانة الكمبيوتر والجوال والكهرباء المنزلية والطاقة البديلة حيث سيتم منح المتدربين شهادات مصدقة من الوزارة تؤهلهم لدخول سوق العمل.

من جانبه بين نضال بيطار ممثل منظمة المعهد الأوروبي في سورية

أن المنظمة تنفذ بالتعاون مع الوزارة مشروعات تعنى بمسارات تأهيل الشباب وتقديم التمويل لمشاريعهم الريادية عبر مراكز تدريب مهني منتشرة بعدد من المناطق حيث يقدم في مصياف تدريبات في مجالات اللغة الإنكليزية ومهارات الحاسوب ومهارات الحياة والطاقة البديلة وصيانة الكهرباء المنزلية

كما يهدف المشروع لتنمية القدرات لكوادر و زارة الشؤون الاجتماعية والعمل على شكل دورات تدريب مدربين لما يقارب 60 موظفا ليكونوا قادرين على إرشاد الشباب واليافعين ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم.

كما زار الوزير مركز التنمية الريفية في بلدة طاحون الحلاوة بمنطقة الغاب واطلع من خلالها على عمل المركز الصحي ومركز الدعم النفسي والفرق الجوالة (طبي _ دعم نفسي )

وكافة خدمات المشروع وآلية التشبيك مع المنظمات

وبين الدكتور عروة سليمان مدير مشروع تعزيز الرعاية الصحية للفئات أكثر هشاشة في حماة بأنه يوجد في المشروع مركز صحي ودعم نفسي بالإضافة لنظام الإحالة الصحية المكانية وفرق جوالة طبية تغطي منطقة الغاب وريف حماة الشمالي كذلك قامت الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل خدمات مركز التنمية الريفية بالزيارة وتفقد الوزير وصحبه مركز العناية الطبية المطورة لمعالجة أمراض السرطان والمراحل التي تم إنجازه من المبنى

وافتتح الوزير في مقر جمعية حماية الطفولة معهد الريادة التعليمي للأيتام وأسر الشهداء الذي يقدم دروس تقوية ودورات حاسوب وحلاقة وغيرها

واختتم الوزير باجتماع موسع مع مسؤولي الجمعيات الخيرية بالمحافظة ولحث معهم واقع عمل عدد من الجمعيات الخيرية بحماة وتقييم أدائها واحتياجاتها و الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها للمواطنين واتمتة العمل فيها وتنظيم بيانات دقيقة من خلال مسح ميداني للأسر المستفيدة وحالتهم المعيشية والصحية وكيفية تقديم المساعدة لهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والوقوف على العقبات التي تعترض العمل وسبل تذليلها.

واستمع منهم معوقات عملهم ووجه للجمعيات المحدثة والتي تحتاج الى إعانات بضرورة التشبيك مع منظمات عن طريق المحافظة لتقديم ما يمكن في سبيل تخديم المواطنين والأسر المحتاجة.