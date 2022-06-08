تسيير باصات الرياض العائدة لفرع طرطوس للحزب مجانا لتكون في خدمة الطلبة والمواطنين

طرطوس – وائل علي

تخفيفا للتزاحم الشديد الحاصل على وسائط النقل من قبل الطلبة المتوجهين لامتحانات الشهادات العامة والامتحانات الجامعية والمشاركين بمسابقة التوظيف المركزية على مستوى محافظة طرطوس

وبمبادرة من قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي والحرص على وقت الجامعي تم تسيير الباصات التابعة لرياض الأطفال في فرع الحزب لنقل المواطنين مجاناً ضمن المدينة وإلى الكليات الجامعية في أبو عفصة.

يشار في هذا السياق أنه سبق لفرع الحزب بطرطوس تشغيل هذه السيارات مجاناً في وقت سابق لامتصاص الازدحام على الباصات العاملة على خطوط المدينة الداخلية على نفقة الحزب طوال مدة شهر كامل وقد لاقت الخطوة استحسان أبناء طرطوس.