طالبة مصابة بمتلازمة “داون” تتقدم لامتحان الشهادة الثانوية

استطاعت الطالبة “أزهرت مشهدي” المصابة بمتلازمة “داون” أن تثبت قدرتها على تحقيق ما تصبو إليه بالإرادة والعزيمة والتصميم، حيث تقدمت إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة (الفرع الأدبي) في المركز الصحي بحلب.

“مشهدي” أكدت خلال حديثها لـ “سانا” أنها أصرت على متابعة دراستها وأن تكون قدوة لأقرانها من ذوي الإعاقة في استمرار التحصيل العلمي بالإصرار والتصميم على عدم الاستسلام أمام جميع العوائق، كما تحدثت عن حبها الشديد لمادة الفلسفة، مشيرة إلى رغبتها في تتويج مسيرتها التعليمية عبر الدخول إلى كلية الحقوق.

“أزهرت” تتقدم اليوم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، لتقدم رسالة للعالم أجمع أن “متلازمة داون” لم تمنعها من متابعة دراستها لتحقق حلمها وطموحها.