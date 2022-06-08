وكيل ليفاندوفيسكي: رغبته واضحة في اللعب لبرشلونة

أكد سيزاري كوتشارسكي، الوكيل السابق لمهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أنه يتفهم تمامًا رغبة اللاعب في مغادرة بايرن والانتقال لبرشلونة.

وأعلن ليفاندوفسكي (34 عامًا) رغبته علانية في الرحيل عن بايرن ميونخ، والانضمام لبرشلونة هذا الصيف، رغم تبقي موسم واحد في عقده مع الفريق البافاري.

وقال كوتشارسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “برشلونة دائمًا هو برشلونة، وله تاريخ رائع كواحد من أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم، على الرغم من أنه ليس في أفضل حالاته الآن”.

وأكد: “روبرت يريد اللعب لبرشلونة، ويرغب في العيش بإسبانيا، في مدينة جيدة جدًا وفي نادٍ أكثر من مجرد نادٍ، وفي فريق من أفضل الفرق في التاريخ، وهذا سيساعده على اللعب بشكل أفضل”.

وأضاف: “تحدثنا من قبل مع ريال مدريد، لكنهم لم يكونوا جادين في مفاوضاتهم، كان ذلك قبل سنوات، كان لدى روبرت دائمًا شعور بأنه ليس رقم واحد في اهتمامات الملكي”.

وتابع: “أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه يعلمان جيدًا أن ليفاندوفسكي يريد اللعب في إسبانيا، لقد تحدثت مع بايرن ميونخ لسنوات عديدة وكانا يعرفان ذلك”.

وأكمل: “في بعض الأحيان يتعين على لاعب كرة القدم أن يقاتل من أجل حياته الشخصية والمهنية.. استراتيجية روبرت واضحة، إنه شخص قوي للغاية ولديه خبرة كبيرة.. من الواضح أنه يريد الرحيل، وأنه سئم العيش في ألمانيا بعد ثماني سنوات في ميونخ و4 سنوات أخرى في دورتموند، وبات يريد البحث عن تحديات جديدة “.

وختم: “الرحيل عن بايرن ليس بالأمر السهل، لأنه نادٍ عظيم وفريق عظيم، وله الكثير من التاريخ، وبالتالي أعتقد أن النادي قد يبيعه إذا عثر على هداف قدير”.