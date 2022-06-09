أولى مباريات سلسلة النهائي.. أهلي حلب يهزم الكرامة

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الكرامة في أولى مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة للرجال بنتيجة73-56 نقطة والتي أقيمت في صالة الحمدانية بحلب.

وانتهى الربع الأول لصالح الكرامة بواقع 18-17 نقطة وتقدم أهلي حلب في الربع الثاني بواقع 20-10 نقطة وتفوق الكرامة في الربع الثالث بواقع 15-11 نقطة فيما تقدم أهلي حلب بالربع الأخير بواقع 25-13 نقطة.

ويلتقي أهلي حلب في المباراة الثانية من الدور النهائي مع الكرامة مجدداً بعد غد في العاشر من الشهر الحالي في الصالة ذاتها بينما ستقام الجولة الثالثة يوم الاثنين القادم في صالة غزوان أبو زيد في حمص.

وكان الاتحاد أهلي حلب تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه على فريق الجلاء بثلاث مباريات مقابل خسارة في الدور نصف النهائي أما الكرامة فتأهل إلى النهائي بعد فوزه على الوحدة بمباراة فاصلة بعد أن تبادلا الفوز في المباريات الأربع خلال هذا الدور بفوزين لكل منهما.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على أن يلعب الفريقان المتأهلان إلى الدور النهائي خمس مباريات الفائز في ثلاث منها يتوج بلقب بطولة الدوري.