البلاد تتأثر بمنخفض موسمي هندي.. والحرارة حول معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارت جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

ولفتت المديرية إلى أن الجو يصبح معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي إلى تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والقلمون.

هذا وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وبالنسبو ليوم غد، ذكرت المديرية أن درجات الحرارة تميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.