القبض على خلية إرهابية في روستوف الروسية

ألقت وكالة الأمن الفدرالي الروسي القبض على خلية إرهابية في مدينة روستوف كانت تجند مواطنين محليين وعمالا مهاجرين بأمر من منظمة إرهابية أوكرانية.

وأعلنت الوكالة في بيان اليوم نقلته وكالة انترفاكس أن الخلية تابعة “لحزب التحرير الإسلامي” المحظور في روسيا وتتكون من 13 مواطناً من دول منطقة آسيا الوسطى قاموا بنشر أيديولوجيا إرهابية على أراضي البلاد وجندوا من خلال اجتماعات سرية مواطنين محليين وعمالا مهاجرين في صفوفهم.

وأشارت الوكالة إلى العثور بحوزة الخلية على مواد دعائية ووسائل اتصال إلكترونية كانت ستستخدمها في تنفيذ أعمال إرهابية.