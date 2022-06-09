كيف يستثمر أطفالكم الإجازة الصيفية؟

يقع الأهل خلال الإجازة الصيفية في حيرة من أمرهم حول كيفية استغلال هذه العطلة كما يجب، وبما يعود على أينائهم بالفائدة والمتعة في آن، فكما يجب تخصيص القدر الكافي من وقتهم لأبنائهم ومحاورتهم، عليهم أن يشغلوا فراغ الأطفال بما يحقق لهم الحصول على مهارات جديدة تكسبهم المزيد من الثقة والاعتماد على النفس، إضافة للتسلية والمتعة..

فيما يأتي تفصيل لبعض الآليات التعليمية التي يُمكن أن يستخدمها الآباء في تعليم الأبناء أشياء ومهارات جديدة تُسهم في تنمية قدراتهم الفكرية والاجتماعية:

تكليفه ببعض الواجبات المنزلية: كي يعتاد تحمل المسؤولية مثل: (الذهاب للسوق، القيام بتصليحات أو ما شابه داخل البيت).

إقامة حلقات تعليمية في البيت: جمع الأولاد برئاسة الأب، وفي كل مرة يأخذ أحد الأبناء دورًا للتحدث عن موضوع معين، فهذه الاستراتيجية تُنمي ثقافة الطفل، وتُكسبه نوعًا من الجرأة العِلمية انطلاقًا من البيت، أو ما يُسمى بالمحيط الأسري، إضافة إلى أنها تمنحه القدرة على الطلاقة في الكلام، كما أن تناوب الأدوار يفتح باب النقاش، ويُعلم كيفية الاستماع، وبذلك تتطور مهارة الطفل اللغوية والاجتماعية.

ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة: يجب أن تُعلِم طفلك أهمية الرياضة، وفائدة ممارستها على الدوام.

القراءة: هي واحدة من أفضل الأنشطة الصيفية. أشرك أطفالك في قراءة القصص والروايات الشيقة. يساعد قضاء ساعة كل يوم على تحسين مهارات القراءة لديهم، ويساعد على اكتساب المعرفة، وزيادة المفردات ، وما إلى ذلك، كما يمكن تحسين مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة من خلال قراءة الكتب. لذا، في كل جانب، تكون القراءة مفيدة للطلاب لأنها تثري لغتهم أثناء التنقل.

تحسين مهاراتهم الإبداعية، ساعد أطفالك على صنع أشياء جديدة وتطوير مهارات إبداعية ومبتكرة. يساعد الانغماس في هذه الأنشطة في إثراء مواهبهم المخفية كالمشاركة في صنع الأشغال اليدوية، والأنشطة الورقية، وتعلم فن طي الورق، وتشكيل الصلصال، كل ذلك يُنمي إبداع الطفل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى متنوعة لتمنية مهاراته.

ممارسة اللعب الحر بالأماكن المفتوحة والحدائق العامة: يُمكنُك أن تخرج أنت وأطفالك إلى الحدائق والأماكن العامة، كنوعِ من الترفيه واستنشاق الهواء الطلق.

تخصيص وقت للعب مع الأصدقاء، وزيارة الأقارب، والمشاركات الاجتماعية: لا ضرر في أن تسمح للأطفال باللعب مع أصدقائهم، طالما تعرفهُم جيدًا، ولا مانع من ممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية، وزيارة الأقارب.

كلُ هذه الأنشطة والمهارات الرائعة يُمكنُك تجربتها مع طفلك؛ ليحصُل على إجازة مُفيدة، يكتشف فيها نفسه، وتعرِف أنت مُميزاته، بل والأفضل من كل ذلك؛ أنها فرصة جيدة لتتقرب من طفلك، وتقوي العلاقة بينكما.

المصدر || مواقع متخصصة