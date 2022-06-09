لمستخدمي “إنستغرام”…ميزات مهمة يحصل عليها التطبيق

أعلن القائمون على تطبيق “إنستغرام” أن التطبيق حصل على ميزات جديدة ستهم الملايين من مستخدميه.

ومن أبرز الميزات التي ظهرت في التطبيق ميزة “استعادة المنشورات المحذوفة” والتي من خلالها يتمكن المستخدمون من استرجاع “القصص” والصور ومقاطع الفيديو ومقاطع IGTV أو Reels التي كانوا قد حذفوها خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما.

وبخلاف بقية أنواع المحتوى المسترجعة فإن “القصص” التي يتم استعادتها عبر الميزة الجديدة ستبقى موجودة عند المستخدم ليوم واحد فقط، ومن ثم سيتم حذفها نهائيا.

وللاستفادة من الخدمة الجديدة يجب على مستخدم “إنستغرام” التوجه إلى قائمة Settings، ومن ثم خيار Account، وبعدها خيار Recently Deleted، وهذه الميزة ستتوفر في التطبيق الذي يعمل على أجهزة أندرويد و iOS.

وتبعا للخبراء في “إنستغرام” فإن الميزة طوّرت خصيصا لحماية حسابات المستخدمين من الهاكرز الذين قد يعبثون بمنشوراتهم ويقومون بحذف المحتوى منها.

وحصل تطبيق “إنستغرام” أيضا على ميزة إضافية تساعد المستخدم على تثبيت ما يصل إلى 3 منشورات في الجزء العلوي من صفحة ملفه الشخصي، منها منشورات “القصص” أو منشورات Reels.

ويمكن للمستخدم تثبيت المنشورات عبر هذه الميزة بالانتقال إلى أي صورة مثلا، ومن ثم الضغط على خيار النقاط الثلاث التي تظهر أعلى ويمين الصورة، وبعدها خيار “تثبيت في الملف الشخصي”، وبالرجوع إلى صفحته على التطبيق وفي الزاوية العلوية اليسرى يجد زر “دبوس” أبيض يمكن الضغط عليه لإضافة محتوى جديد.