طلاب سوريون إلى الإمارات ضمن مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام”

انطلقت اليوم مجموعة من الطلاب المتميزين في كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام” التي أطلقتها الإعلامية الدكتورة أمل ملحم عبر شركتها “أي ام ميديا” بهدف تشجيع الإبداع لدى الإعلاميين الشباب وزيادة خبرتهم واطلاعهم على المدارس الإعلامية الأخرى وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا الميدان.

وفي تصريح لوسائل الإعلام أوضحت الدكتورة ملحم أن هذه المبادرة ليست عارضة بل من المقرر أن تتحول إلى مبادرة سنوية ذات بعد عربي وقد تمت هذا العام بالتنسيق مع جامعة دمشق حيث تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الإبداع وتشجيع طلاب الإعلام العرب المتميزين كي يكونوا حافزاً لغيرهم وبما يسهم في رفع سوية الإعلام وتعزيز الثقافة المهنية التطبيقية كما تهدف أيضاً إلى تحقيق نوع من التجانس بين المدارس الإعلامية العربية.

وأشارت ملحم إلى أنه تم اختيار دولة الإمارات لأهميتها ودورها في الميدان الإعلامي باعتبارها تمتلك إعلاماً عصرياً يتبع أحدث التقنيات ويواكب كل التطورات من الديجيتال ميديا والإعلام الجديد وغيرها مبينة أن هذه الزيارة ستمنح الطلاب الفرصة للاستفادة من هذه التجربة العربية

وقالت ملحم: “انطلقت المبادرة من سورية لثقتي الكبيرة بإمكانيات الشباب السوري الواعد بالتميز عربياً وعالمياً بفضل المخزون الثقافي والحضاري الذي تختزنه سورية رغم كل الظروف والمكانة التي تحتلها كلية الإعلام في جامعة دمشق هذه المؤسسة التعليمية المرموقة في قلبي”.

وأضافت: “من خلال هذه المبادرة والكثير من المبادرات السابقة لمست الكثير من التعاون والانفتاح من جامعة دمشق وتقديم كل التسهيلات لإنجاح مثل هذه المبادرات المتعلقة بمصلحة الطلاب ورفع سويتهم التعليمية”.

من جانبه رأى رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن المبادرة خطوة مميزة في سبيل تشجيع طلاب الإعلام العرب المتفوقين ليكونوا حافزاً لغيرهم معرباً عن تقديره للإعلامية الدكتورة أمل ملحم التي أصرت على إطلاق مبادرتها من سورية وكلية الإعلام بدمشق.

وبين الدكتور الجبان أنه تم اختيار الأول والثاني من الطلاب من كل قسم في كلية الإعلام مشدداً على ضرورة التعاون والانفتاح المطلق على كل ما فيه مصلحة أساتذة وطلبة الجامعة للارتقاء بأدائهم ومعارفهم وعلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع سوية المستوى العلمي والعملي لهم وزيادة التجانس بين المدارس الإعلامية العربية وتبادل الخبرات والآراء والعودة بأفكار متطورة وآفاق رحبة.

ونوه الدكتور محمد العمر نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق بالمبادرة مشيراً إلى أن التعاون بين الجامعة والإعلامية الدكتورة أمل ملحم ليس بالجديد فقد قدمت مبادرة شخصية من حوالي السنتين من خلال تدريس مقرر فن الحوار الإذاعي والتلفزيوني لطلاب كلية الاعلام دون مقابل حيث تكبدت عناء السفر المستمر في سبيل مشاركتهم الخبرة التي اكتسبتها في العمل الإعلامي على مستوى العالم خلال عملها بين كندا وأوروبا والإمارات.