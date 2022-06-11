وقفة احتجاجية لأهالي تل رفعت في ريف حلب الشمالي تنديداً بجرائم الجيش التركي المجرم

حلب – معن الغادري

نفذ أهالي تل رفعت والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي اليوم وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال التركي ومرتزقتهم بحق المواطنين السوريين.

وطالب الأهالي بتطهير التراب السوري من دنس كل أشكال الاحتلال.

كما أكد المحتشدون تمسكهم وتجذرهم بأرضهم وبالهوية السورية وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنها ضد العدوان التركي وأعوانه والطاغية المجرم أردوغان.

وبين الأهالي الذين حملوا الأعلام الوطنية أن سورية ستبقى عصية على أعدائها، وستحطم كل المؤمرات التي تهدف إلى النيل من صمودها ، وأن الشعب السوري لن يفرط بذرة تراب واحدة وهو يقف من خلف أبطال الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد لمتابعة معركة الشرف والكرامة حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب والغزاة والطامعين.

وأشار المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية إلى أن النظام التركي وجيشه المجرم ما زالا يمعنان في ممارساتهما الإجرامية ويدعمان الإرهاب في كل مكان من العالم ، ما يتوحب على العالم بأجمعه أن يردع هذا النظام ويوقف جرائمه المتنقلة في مل مكان من المنطقة .

وحيت الجماهير المحتشدة الصمود الشعبي بوجه الإرهاب ،وردد المعتصمون هتافات نددت بالسياسات الاستعمارية في المنطقة ودعم هذه الدول للإرهاب. مؤكدين أن السياسات العدوانية التركية بقيادة المجرم أردوغان والمدعومة من قوى تحالف الشر العالمي مبنية على إشعال الحروب وتدمير واحتلال الدول ونهب خيراتها ومناهضة الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي إطار الدعم غير المحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن سورية وعلى مر التاريخ كانت مقبرة للغزاة ، مؤكدين أن العدوان التركي سيرتد عليه وسيلقى مقاومة شعبية وستلقنه درساً لن ينساها .

تصوير – عماد مصطفى