افتتاح الوحدة الإنتاجية للألبسة الجاهزة في قرية بسنديانة في ريف جبلة

اللاذقية – مروان حويجة

اطلقت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و فعاليات المجتمع المحلي مشروع الوحدة الإنتاجية لصناعة الألبسة التابعة لشركة وسيم للألبسة الجاهزة في قرية بسنديانة بريف جبلة بحضور وزير الصناعة زياد صبّاغ و أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم إسماعيل و محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال، و أكد وزير الصناعة على التوسع المستمر بالوحدات الإنتاجية التي تشكّل مشروعات تنموية اجتماعية تستقطب الأيدي العاملة و توفر فرص عمل لذوي الشهداء و الجرحى الذين ضحّوا بارواحهم و أجسادهم دفاعاً عن الوطن حيث تشكل هذه الوحدة السادسة التي يتم افتتاحها في محافظة اللاذقية و هذا توجّه وزارة الصناعة التوسع بهذه المنشآت و الوحدات الإنتاجية على مستوى القطر إضافة إلى مساهمة هذه الوحدات في تطوير الطاقة الإنتاجية و الريعية الاقتصادية.

و في تصريح ل ” البعث ” أوضح المهندس يعرب زريق مدير عام شركة الألبسة الجاهزة ” وسيم ” أن هذه المنشأة هي الحادية عشرة على مستوى القطر و السادسة على مستوى المحافظة و تحوي ٤٠ آلة متنوعة و ٣ أقسام هي القص و الخياطة و الإنهاء و التجهيز النهائي و تؤمن فرص عمل ل ٦٠ عاملاً من أبناء المنطقة نفسها و الأولوية فيها لذوي الشهداء و جرحى الجيش العربي السوري.