افتتاح مبنى إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بدمشق

افتتحت وزارة الداخلية مبنى إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بدمشق وهو مؤلف من خمسة طوابق وفيه 125 بوابة خدمة للمواطنين لحصولهم على الخدمات المطلوبة إضافة إلى قسم جديد لإصدار جوازات السفر.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون في تصريح صحفي خلال الافتتاح: إن افتتاح مبنى إدارة الهجرة والجوازات الجديد يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم التسهيلات للمواطنين وتبسيط الإجراءات والحصول على أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسهلها.

وبين اللواء الرحمون أن الفترة الماضية شهدت ضعفاً بالتوريدات اللازمة للعمل لكنها حالياً تضاعفت والوزارة مستمرة بالعمل حتى انتهاء الازدحام على جواز السفر موضحاً أن وزارة الداخلية قامت بملاحقة ضعاف النفوس والسماسرة حيث تم توقيف العشرات من الأشخاص الذين قاموا بالاحتيال على المواطنين كما تم إغلاق الصفحات الوهمية التي مارست الاحتيال على المواطنين وتوقيف أصحابها وكذلك متابعة العاملين في فروع الهجرة والجوازات في المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين والمتورطين منهم حيث تم توقيف 32 منهم ونقلهم خارج مرتبات الهجرة والجوازات بمن فيهم رؤساء أفرع.

وأكد الرحمون أن جواز السفر متوافر وستستمر فروع الهجرة بالعمل لساعات متأخرة لإصدار الجوازات مبيناً أن المدة المعطاة على منصة الدور للجواز ستتقلص تلقائياً ولن يكون هناك تأخير وسيعالج موضوع الدور على المنصة خلال أشهر قليلة داعياً المواطنين لعدم الخضوع للابتزاز والسماسرة.

ولفت وزير الداخلية إلى أن المعاناة الموجودة في تأخير إصدار الجوازات في الخارج تم تلافيها حيث تم تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بالعدد الكافي من الجوازات ولن يكون مشكلة في منح جوازات السفر للمقيمين خارج القطر في السفارات السورية.

بدوره أعلن محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن افتتاح المبنى اليوم يخفف الضغط عن فرع المدينة والريف ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين مشيراً إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة وكل أشكال الدعم المطلوبة للارتقاء بسوية الخدمات.