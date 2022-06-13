السعودية ومصر وإيران والنمسا في بيلدكس بنسخة 2022

تنطلق غدا فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمعرض الدولي للبناء بيلدكس ٢٠٢٢بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة وهامة، المعرض المقام برعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف، سيفتتح أبوابه وفعالياته الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ١٤ حزيران ويستمر حتى يوم الجمعة ١٨ من الشهر الجاري على أرض مدينة المعارض في دمشق بمشاركة حوالي/٢٦٥/ شركة ممثلة للعلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية لمواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والطاقة الشمسية والتبريد وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وغيرها من معدات وتجهيزات البناء.

من جانبه اكد مدير المجموعة العربية للمعارض المهندس علاء هلال أن معرض بيلدكس يقام هذه السنة كما كل السنوات الماضية متحديا الظروف الاقتصادية الصعبة ومتجاوزا العقوبات الجائرة على سورية حيث يشارك في بيلدكس هذه السنة ٢٦٥ شركة و١٥٠ جناح مستقل جميعهم يمثلون الصناعات المحلية لمواد البناء وتقنيات مواد البناء بالاضافة الى وكلاء الشركات والعلامات العالمية.

واشار المهندس هلال الى أن هذه الدورة من بيلدكس تتضمن مشاركة مباشرة من السعودية ومصر والنمسا وإيران مؤكدا أن المجموعة العربية ترحب وتعتز بوجود هذه الاجنحة الوطنية من البلدان المشاركة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية وخاصة العدوان الاسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي والذي تسبب بخروج المطار عن الخدمة وعرقلة وصول العارضين ومنتجاتهم.

واضاف هلال بذلنا في بيلدكس جهود استثنائية لتسهيل قدوم العارضين والمنتجات عبر الأردن ولبنان وحلب بعد العدوان الاسرائيلي على المطار وكان هناك تعاون كبير من الجهات الرسمية والمختصة والتي نشكرها ونثمن جهودها

وحول فعاليات وبرامج بيلدكس لهذه السنة قال هلال :إن بيلدكس هذه الدورة يتميز بقفزة نوعية ليس من حيث المشاركات الواسعة بل بما يقدمه من خدمات للزوار من خلال تنظيم دخولهم ومشاركتهم عبر تطبيق الزوار الالكتروني الذي يتم تحميله على اجهزة الموبايل وادخال معلومات وبيانات الزائر ليحصل الأخير على باركورد يدخل به الى المعرض دون الحاجة الى الانتظار وتسجيل البيانات التقليدي، بالاضافة الى أننا لحظنا مشكلة النقل والمواصلات وأزمة المحروقات لذلك نظمنا حملة (اترك سيارتك واطلاع معنا )وذلك لنقل الزوار ضمن باصات مكيفة ومريحة من أمام وكالة سانا ومن ساحة باب توما ذهابا وايابا الى ارض مدينة المعارض وسيكون هناك مضيفين في الباصات لمساعدة الزوار على تحميل تطبيق الدخول وتأمين راحتهم

وأكد هلال أن لدى بيلدكس هذه السنة مشروع وطني كبير وهو ربط الخريجين الجدد لطلاب الجامعات بسوق العمل من خلال حاضنة بيلدكس للطلاب المميزين من مختلف الجامعات الهندسية السورية حيث قدم لهم بيلدكس المساحات والاجنحة لعرض مشاريعهم المميزة على الزوار مايؤمن لهم فرصة الحصول على مستثمر او حتى استكشاف هؤلاء الطلاب لمتطلبات السوق الفعلية واحتياجات قطاع الاعمال في البلد

وختم المدير العام للمجموعة العربية للمعارض أن المعرض سيستقبل طيلة ايامه الخمسة الزائرين والوفود من كافة نقابات المهندسين والمقاوليين من كل المحافظات السورية بالاضافة الى البلديات ولجان المشتريات التي تبحث عن افضل المواد والعروض في بيلدكس