“الشرطة” أولاً و”اللاذقية” ثانياً في بطولة الجمهورية لبناء الأجسام

توج فريق “هيئة الشرطة” بلقب بطولة الجمهورية ببناء الأجسام لفئة الكلاسيك والتي أقيمت يوم أمس بمدينة الأسد الرياضية، وسيطر أبطال فريق الشرطة على المراكز الأولى بالبطولة لمختلف الأوزان، وجاءت محافظة اللاذقية بالمركز الثاني ثم دمشق بالمركز الثالث.

وأسفرت المنافسات عن فوز طلال أبو عاصي “حلب” بلقب وزن فئة 168 سم، تلاه ثانياً مؤيد الزك “حماة” وفادي بدرة “ريف دمشق” ثالثاً.

وفاز ريمون تركماني “ريف دمشق” بلقب فئة 171 سم، وجاء ثانياً ربيع جراد “الشرطة ” وثالثاً عبد الرحمن لبان “الشرطة”.

وفاز عبد الله بودقة “الشرطة” بلقب فئة 175 سم، وجاء ثانياً محمد العلبي “الشرطة” ومحمد أسعد ” اللاذقية” ثالثاً.

وفاز الحسين زيود “اللاذقية” بالمركز الأول لفئة 180سم تلاه ثانياً ثائر سهلي “ريف دمشق” وحلٌ ثالثاً عماد الدين عبيد ” القنيطرة”.

وفاز محمد مهدي ” الشرطة” تلاه ثانياً محمد الخن “القنيطرة” وفراس غالية “اللاذقية” ثالثاً.

ونال لؤي لباد ،”دمشق” لقب فئة+ 188س وجاء ثانياً سامي الوز “دمشق” وراشد سليمان “طرطوس” ثالثاً.

وفي تصريح خص به “البعث ميديا” قال منار هيكل، رئيس الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية: شهدت البطولة منافسة قوية بين ٥٤ لاعباً شاركوا من ١١ محافظة وهيئتي الشرطة والجيش، ولا أبالغ إن قلت إن المستوى الفني كان جيداً جداً، وقد أعادنا لأيام عز اللعبة، وهذا شيء يبشر بأن القادم أفضل، خاصة مع ظهور خامات واعدة ومتميزة.

اللاذقية – خالد جطل